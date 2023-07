Irto (PD): “A Reggio Calabria escalation criminale intollerabile. Chiediamo al governo di intervenire”

“Anche oggi, alle prime luci dell’alba, si è consumato un barbaro omicidio nella città di Reggio Calabria. In soli tre mesi, vi sono stati numerosi episodi criminosi ai danni di attività commerciali e diversi attentati ai danni di imprenditori. Un’escalation di criminalità che non è possibile tollerare”. Lo afferma il senatore del Pd Nicola Irto, che ha presentato una interrogazione urgente ai ministri dell’Interno, della Difesa e per gli Affari regionali e le autonomie.

“La recidività di questi eventi criminosi – aggiunge Irto – conferma l’esistenza di un’emergenza sicurezza in un territorio in cui è forte la presenza della ‘ndrangheta. Pertanto, si rende necessario implementare i protocolli di sicurezza e il controllo del territorio per prevenire e scoraggiare il verificarsi di episodi criminali. La risposta della Prefettura e delle forze dell’ordine è stata tempestiva. Tuttavia i mezzi a disposizione e gli organici necessitano di un immediato incremento. Chiediamo al Governo di intervenire per garantire una maggiore tranquillità della cittadinanza, con presidi di sicurezza in grado di gestire una situazione che ormai si deve considerare straordinaria ed urgente”.

“Chiediamo inoltre all’esecutivo – dice ancora il senatore Pd – di adottare ogni opportuna iniziativa per la repressione dei fenomeni esposti, anche attraverso un maggiore impiego di uomini delle forze dell’ordine ed un aumento dei sistemi di sorveglianza, dispiegando tutte le forze necessarie per affrontare questa pericolosa situazione”.