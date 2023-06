Strutture psichiatriche reggine: USB e CooLaP scrivono a Occhiuto e a tutti i consiglieri regionali

Continua l’agonia delle strutture residenziali psichiatriche del reggino tra le lungaggini burocratiche per l’accreditamento e il blocco dei ricoveri vigente nel territorio dell’Asp 5.

Nonostante i diversi incontri con i vertici dell’Asp e della Regione Calabria, e la manifesta volontà di risolvere positivamente la questione, non sembra ci siano all’orizzonte passaggi risolutivi, a causa di impedimenti normativi che negli anni hanno creato questo intrico.

Per provare a dare una risposta a questa annosa situazione USB e Coolap – si legge in un comunicato stampa – hanno inviato al Presidente Occhiuto, nella sua duplice veste di Presidente della Giunta e Commissario alla Sanità, e a tutti i consiglieri regionali una proposta emendativa che permetterebbe di sbloccare finalmente i ricoveri ed alleviare enormi disagi per utenti, familiari e operatori.

I termini di questa proposta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani 22 giugno alle ore 11 di fronte Palazzo Campanella.