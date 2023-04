Il Presidente del Consorzio Alto jonio reggino, Pasquale Brizzi, eletto nel Consiglio nazionale SNEBI

Pasquale Brizzi, attuale presidente del Consorzio Alto jonio reggino, è stato eletto nel Consiglio nazionale dello SNEBI (Sindacato Nazionale Enti Bonifica ed Irrigazione), durante l’assemblea annuale, appena conclusa a Roma, che ha visto il rinnovo delle cariche elettive.

Un nuovo e prestigioso incarico per Brizzi – si legge in un comunicato stampa – che è tra i 25 consiglieri nazionali del Sindacato d’impresa cui fanno riferimento i Consorzi di bonifica ed irrigazione aderenti ad ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue).

Il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica e di Irrigazione è nato nel 1950 per rappresentare gli interessi dei Consorzi nei settori sindacali e della disciplina contrattuale collettiva, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro e in materia di legislazione sociale.