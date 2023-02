Bando ‘Attiva Calabria’: la Coop L. Nocera avvia al lavoro ad altri 25 tirocinanti

Tirocini retribuiti per disoccupati e inoccupati, è questo quanto previsto dal bando regionale, da poco rifinanziato, della Regione Calabria. Già lo scorso anno, a febbraio del 2022, la cooperativa reggina Libero Nocera aveva aderito, partecipando all’iniziativa per dare lavoro a quanti, per diversi motivi, si trovavano da tempo in difficoltà.

Una bella notizia quella del nuovo finanziamento stanziato dalla Regione Calabria che, con la nuova graduatoria, ha permesso alla Coop di avviare le pratiche di inserimento al lavoro per 25 nuovi tirocinanti.

Attiva Calabria: la Coop L. Nocera avvia al lavoro a 25 nuovi tirocinanti

Dopo l’iniziale finanziamento, la Regione, lo scorso 10 febbraio, con Decreto n. 23069 del 10/02/2023, ha disposto “l’Approvazione provvisoria esiti della valutazione II elenco. Modifica art.1.3 “Dotazione finanziaria”. Presa d’atto Sentenza N.02102/2022REG.PROV.COLL. – N.01302/2022 REG.RIC”. Con tale misura si è rideterminata la dotazione finanziaria definita nell’art. 1.3 comma 3 dell’Avviso pubblico in oggetto pari a 5.560.784,38 euro con la dotazione finanziaria pari a 10.799.821,05.

Attraverso questa misura, così come già fatto nel corso degli ultimo anno, la cooperativa Libero Nocera potrà “sostenere percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, attraverso azioni mirate di politica attiva del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative on the job ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e blue economy e servizi alla persona”.

I 25 nuovi tirocinanti intraprenderanno, dunque, percorsi lavorativi, in diverse aziende del territorio reggino, che saranno attentamente valutate e selezionate dall’Ente che, da anni, si occupa, oltre che del settore sociale, anche di formazione lavorativa.

Grande soddisfazione, per l’avviso pubblico rinnovato dalla Regione Calabria, è stata espressa dal Presidente della Cooperativa Libero Nocera:

“Attiva Calabria dà la possibilità agli enti di formazione ed a tutti coloro che operano nel settore economico – ha dichiarato Gaetano Nucera – di andare a rimpinguare la propria forza lavoro senza gravare sulle casse dell’attività. Rappresenta, inoltre, un’occasione di crescita per i giovani, un’opportunità per i più grandi che, per diverse ragioni, si trovano a combattere contro la disoccupazione. Un plauso alla Regione Calabria per aver messo in campo ulteriori fondi per mandare avanti il progetto”.