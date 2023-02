Alla Prefettura di Reggio Calabria l’incontro sui lavori della “Variante all’abitato di Palizzi Marina”

Si è tenuto presso la prefettura di Reggio Calabria, l’incontro tra la dirigenza della Jonicastrade s.c.ar.l., l’ITL, i responsabili di ANAS e i rappresentanti di categoria delle Organizzazioni Sindacali in merito allo stato dell’arte e alle prospettive del cantiere per la realizzazione della S.S. 106 – Lavori di costruzione della “Variante all’abitato di Palizzi Marina”. L’incontro era stato richiesto dalle federazioni sindacali di categoria del “Tavolo di Monitoraggio” previsto dal Protocollo di Legalità.

La discussione si è concentrata sulle problematiche riguardanti le maestranze impegnate sul cantiere e sulle tempistiche dei lavori.

I rappresentanti di categoria delle Organizzazioni Sindacali, preso atto delle attuali tempistiche e in funzione di quanto stabilito dal protocollo sottoscritto ai sensi dell’art.113 del CCNL di settore presso l’ANCE di Roma in data 21 giugno 2022, hanno richiesto alla dirigenza della Jonicastrade s.c.ar.l. l’attivazione degli strumenti per garantire e facilitare la presentazione delle candidature dei lavoratori del settore edile che intendono partecipare alle selezioni per i lavori riguardanti la realizzazione della “Variante all’abitato di Palizzi Marina”. Nell’evidenziare la necessità di mettere a disposizione dei lavoratori opportuni, e soprattutto trasparenti, strumenti per la presentazione delle proprie candidature, le federazioni delle costruzioni hanno richiesto l’attivazione di una casella E-MAIL dedicata.

L’attivazione di tale casella, come da accordo sottoscritto, è stata già attivata (cv.cantierepalizzi@jonicastrade.com) ed è, quindi, possibile l’invio delle candidature da parte degli interessati, che potranno partecipare alle selezioni con la massima trasparenza.

Come FILLEA CGIL CALABRIA, nell’esprimere soddisfazione per aver ottenuto l’istituzione e la piena operatività di questo prezioso strumento da parte della Jonicastrade s.c.ar.l., procederemo a calendarizzare e avviare delle assemblee in tutto il territorio reggino con i lavoratori edili al fine di poter essere da supporto nella procedura di invio delle candidature e dare inizio alle interlocuzioni necessarie con le parti sociali datoriali per ottenere l’effettivo avvio della Borsa Lavoro Edile (BLEN.IT) tramite apposita convenzione con la Regione Calabria.