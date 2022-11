Scontro auto-moto a Reggio Calabria: muore 60enne

Un motociclista Antonio Alviano, di 60 anni, è morto nell’ospedale di Reggio Calabria a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Mercato a Catona. La vittima che era alla guida di una moto di grossa cilindrata si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un’auto condotta da una donna di 76 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due pattuglie della Polizia locale. Il motociclista, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato immediatamente soccorso e condotto in ospedale dove i sanitari si sono riservata la prognosi. Ferita anche la conducente dell’auto che è rimasta intrappolata nell’abitacolo. Per riuscire ad estrarre la donna dalle lamiere della vettura si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Gli agenti dell’ufficio infortunistica della Polizia locale di Reggio hanno avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica dello scontro. Disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima.