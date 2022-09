Crescenzo Maglione nuovo comandante dei Carabinieri di Urbino: sostituirà Renato Puglisi, ora alla guida della Compagnia di Reggio Calabria

Al comando della Compagnia dei Carabinieri di Urbino, nei giorni scorsi, si e’ insediato il cap. Crescenzo Maglione. Sostituisce il cap. Renato Puglisi che si e’ trasferito in Calabria dove ora guida la Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria. Il cap. Maglione, 29 anni, di Napoli, e’ nell’Arma dal 2011, fanno sapere i carabinieri, dopo aver frequentato la Scuola Militare “Nunziatella”, quindi i Corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Universita’ di Tor Vergata”. Arriva da Bergamo dove, negli ultimi due anni, ha retto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e, prima ancora, e’ stato Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cerignola (Foggia) e comandante di Plotone presso l’11/o Reggimento Carabinieri “Puglia”. La Compagnia di Urbino, attraverso i 13 Comandi Stazione dipendenti, oltre al Nucleo Operativo Radiomobile, ha competenza su 21 Comuni dell’area del Montefeltro, per un totale di circa 65mila abitanti.