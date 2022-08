Elezioni, Siracusano (FI): “Il Ponte sullo Stretto essenziale per il rilancio del Mezzogiorno”

“Il Ponte sullo Stretto di Messina e’ una delle opere essenziali per il rilancio della mia Regione e del Mezzogiorno. I siciliani spendono ogni anno circa 6 miliardi di euro perche’ manca la continuita’ territoriale. Una cifra enorme e inaccettabile. Se pensiamo che realizzare il Ponte costerebbe circa 4 miliardi, non ha alcun senso non farlo. Sono certa che con il centrodestra al governo ci sara’ una svolta”.

Cosi’ Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, in un’intervista a “Il Giornale”.

“Unire la Sicilia al resto del Paese non e’ solo una metafora, ma deve divenire realta’. Oggi i treni veloci arrivano in Campania, e senza il Ponte l’alta velocita’ non verra’ mai realizzata. Alcuni dicono prima le strade e le autostrade e poi il Ponte. E’ un inganno. Senza una connessione veloce tra la Sicilia e il resto del Paese nessuna infrastruttura all’avanguardia vedra’ mai la luce”. “Il primo elemento determinante e’, appunto, avere una rete di infrastrutture adeguata. Da qui si innescherebbe un circolo virtuoso che rilancerebbe investimenti, lavoro, e turismo in tutta la Regione. Ma senza un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria tutto diventa piu’ complicato.”