Siderno (RC): dopo due anni di pandemia, torna la festa dell’Unità

“Dopo due anni di pandemia, torna finalmente a Siderno l’attesa Festa dell’Unità. E si terrà in versione provinciale e regionale, così come fortemente voluta dalla Federazione provinciale del Pd di Reggio Calabria e, per essa, dal Segretario provinciale Totó Morabito che ha eletto Siderno, quale luogo-simbolo di attivismo politico e fucina di idee e tradizioni democratiche e progressiste.” Ad affermarlo, è Giusy Massara, Segretario Circolo Pd Siderno.

“Una giornata (il 26 Agosto) sarà invece di natura regionale. Questo appuntamento è il primo giorno voluto dal Segretario regionale Nicola Irto, rispetto alle quattro giornate itineranti della Festa regionale dell’Unità.” Prosegue Massara.

“Saranno tre giorni intensi, dal 25 al 27 agosto, di dibattiti politici, di musica, di serate danzanti nel suggestivo cortile della biblioteca comunale “A. La Torre”, di panini con salsiccia, specialità dolciarie, piatti tipici della tradizione e di karaoke. Interverranno parlamentari, consiglieri regionali e metropolitani, sindaci, dirigenti Pd e candidati delle imminenti elezioni politiche. Molti i temi che riguardano l’Italia, l’Area Metropolitana e la Locride e non solo, che verranno affrontati in questa tre giorni. Nei prossimi giorni, seguirà programma dettagliato della manifestazione.” Conclude così Massara.