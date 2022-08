Reggio: l’Arci Next riprende l’iniziativa della consegna della spesa solidale

Riprende presso la sede operativa dell’Associazione Arci Next, sita a Reggio Calabria in Via Magna Grecia 29, l’iniziativa della consegna della spesa solidale. Ogni martedì e ogni giovedì dalle ore 9 alle ore 12 tutti i nuclei familiari in stato di necessità potranno usufruire della consegna di beni alimentari e prodotti da forno gentilmente donati dagli esercenti della zona e da singoli cittadini che hanno così messo in moto una vera e propria “social catena”, in modo tale che nessuno resti indietro. Fondamentale è anche la preziosa collaborazione con il Banco Alimentare, sempre attento ai crescenti bisogni di una società civile afflitta da una crisi economica sempre più pressante.

Lo scopo dell’iniziativa è proprio questo: alleviare le sofferenze di uomini, donne, bambini, giovani e anziani che faticano a reggere il devastante urto della crisi post pandemica e dell’incessante aumento dei prezzi e allo stesso tempo coinvolgere e rendere soggetti attivi tutti quei cittadini che vogliono rendersi utile, affinchè nessuno rimanga ai margini della comunità in cui viviamo.

Un ringraziamento particolare va attribuito infine ai volontari del Servizio Civile, preziosi e insostituibili ingranaggi di questo meccanismo solidale.