Reggio, ‘Innamorarsi di Sbarre’ riqualifica la villetta di via Botteghelle

Due giorni intensi, sabato 14 e domenica 15 maggio dedicati alla cura e manutenzione del verde pubblico grazie all’impegno dell’Associazione Innamorarsi di Sbarre insieme alla società Castore.

L’associazione è nata nel dicembre 2018 grazie all’iniziativa spontanea di cittadini volontari che si sono occupati di ridare decoro e dignità – ripulendo tutta l’area – ad un piccolo polmone verde situato nella zona residenziale di via Botteghelle.

“Sin da subito l’attività dei privati cittadini è stata riconosciuta dal Comune di Reggio Calabria –che infatti ha dato il suo patrocinio – nell’ambito dell’iniziativa “Adotta il verde”, entro la quale l’associazione “Innamorarsi di Sbarre” opera. Questo dimostra che la cittadinanza ha a cuore le sorti della sua città ed è provvista di quel naturale senso etico di chi vive in una società democratica civile e matura, affermano i soci fondatori ringraziando la società Castore per il contributo fattivo dato alla manutenzione straordinaria effettuata ed il consigliere comunale Mario Cardia per la presenza e l’attenzione al quartiere di sbarre che dimostra quotidianamente”.

Tanto è stato fatto analizzando soprattutto i dati sulla percentuale di differenziata in città e considerando da dove si è partiti e tanto c’e’ ancora da fare per operare una completa inversione di tendenza e un cambiamento di mentalità, come testimoniato dalle segnalazioni dei cittadini in relazione all’abbandono sulle strade dei rifiuti.