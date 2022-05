Politiche della famiglia, domani il ministro Elena Bonetti a Palmi

La Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Prof.ssa Elena Bonetti, sarà domani in Calabria per partecipare a un incontro dal titolo “L’assegno unico e universale. Family Act: la famiglia al centro”.

I lavori saranno introdotti dal Coordinatore Provinciale di Italia Viva Calabria, Gianmarco Oliveri e dai saluti istituzionali del Sindaco di Palmi, Avv. Giuseppe Ranuccio, del Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Dott. Carmelo Versace e del Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria, Dott. Paolo Brunetti.

Nel corso della manifestazione interverranno: il Vescovo della Diocesi Oppido-Palmi, S.E. Mons. Francesco Milito, l’esperta di politiche familiari e sociali, Dott.ssa Maria Giovanna Ursida, la Responsabile del Terzo Settore, economia sociale e disabilità IV Calabria, Prof.ssa Mariella Calogero e il Coordinatore Regionale IV Calabria Sen. Ernesto Magorno.

Le conclusioni saranno affidate alla stessa Ministra Bonetti.

L’appuntamento è per le ore 18:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Palmi.