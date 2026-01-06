Avv. Rocca: “Crotone deve tornare a camminare unita. Io sono pronto a mettermi al servizio della città”

Crotone si trova davanti a un passaggio importante della sua storia e non può più permettersi divisioni, ritardi o polemiche inutili. È il momento di guardare avanti e di farlo tutti insieme, mettendo al centro solo ed esclusivamente il bene della città.

Con questo spirito l’avvocato Salvatore Rocca rivolge un appello pubblico al Sindaco di Crotone Vincenzo Voce, chiedendo l’apertura di una fase nuova fondata sull’unità, sul confronto e sul coinvolgimento delle migliori energie del territorio.

«Il Sindaco Voce ha una responsabilità grande – afferma Rocca – guidare Crotone in un momento difficile ma anche pieno di opportunità. Per riuscirci davvero serve il contributo di tutti coloro che hanno competenze, passione e amore per questa città. Crotone non ha bisogno di bandiere ma di persone che vogliono lavorare seriamente».

Secondo Rocca oggi è necessario superare le divisioni e mettere insieme professionisti, giovani, forze sane della società civile e del mondo produttivo, creando una squadra capace di dare risposte concrete ai cittadini e di far funzionare meglio la macchina amministrativa.

«Io non voglio restare a guardare né limitarmi a commentare – prosegue – sono pronto a mettermi in gioco in prima persona. Metto a disposizione il mio tempo, la mia esperienza e il mio impegno se questo può essere utile alla città e al percorso amministrativo del Sindaco. Quando la chiamata è per il bene comune, io rispondo presente».

L’avvocato Rocca guarda a un impegno diretto come a un atto di responsabilità verso Crotone, convinto che oggi servano concretezza, visione e capacità di ascolto per affrontare temi fondamentali come lo sviluppo, il lavoro, l’ambiente e i servizi ai cittadini.

«Crotone ha tante risorse che troppo spesso restano inespresse – conclude Rocca – è arrivato il momento di farle emergere. Dobbiamo rimettere in moto la città, con serietà e senza promesse vuote. Sindaco Voce, uniamo le forze migliori. Io sono pronto a fare la mia parte per il futuro di Crotone».