Educazione Civica e Stradale nelle scuole del Crotonese tra L’Associazione Amici di Crotone di Giovanni Palatucci e la Polizia Stradale Compartimento della Calabria

Continua il percorso scolastico voluto dall ’Associazione Amici di Crotone dell’Associazione

Giovanni Palatucci a nome del suo Presidente Cav. Vincenzo Costa e la Polstrada rappresenta dalla Dott.ssa

Rosanna Ferranti ( Dirigente Superiore della Polizia di Stato e Dirigente del Compartimento di Polizia

Stradale della Calabria ) oltre al contributo dei Dirigenti scolastici e docenti partecipanti alla realizzazione

del progetto educativo.

Partecipato è stato l’evento della giornata con la partecipazione dei ragazzi della Scuola secondaria di

primo grado dell’Istituto Comprensivo Wojtyla – Gioacchino da Fiore di Isola Capo Rizzuto , ai quali sono stati

rivolti consigli, norme e lezioni di Educazione Civica e Stradale, dal comportamento civico alla preparazione i

futuri automobilisti, con cenno al nuovo Codice della Starda recentemente approvato alla Camera dei Deputati

ed al Senato.

Al tavolo dei relatori erano presenti il Cav. Vincenzo Costa che ha preso la parola salutando i presenti

soffermandosi sull’importanza di tali iniziative che proseguiranno nel corso dell’anno in altre scuole della

provincia di Crotone. Inoltre ringraziando, gli studenti del Wojtyla la Dirigente Iannone. La Prof. Gabriella

Bonsignore ed i Prof. che hanno hanno accolto i convenuti con dei brani musicali, eseguiti dagli studenti.

La Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Wojtyla – Gioacchino da Fiore di Isola Capo Rizzuto

dott.ssa Anna Iannone ha ringraziato i presenti e descritto l’operato dei docenti al fine di una buona riuscita

dell’evento e la volontà di portare avanti idee che acculturano le nuove generazioni, insegnando loro i diritti e

doveri atti a formare i buoni cittadini.

La Dirigente Superiore della Polizia di Stato Ferranti dopo i saluti ha predisposto delle slides con le

dovute spiegazioni di persona qualificata e molto significative, che hanno scaturito l’attenzione dei ragazzi e la

dovuta partecipazione quando si ponevano loro delle domande a tema.

Anna Pesce ha evidenziato la necessità di tali iniziative in quanto accrescono la mente e contribuiscono a

formare meglio la nuova generazione.

Il Comm. della Polizia di Stato Dr. Giuseppe Arena delegato dal Questore Renato Panvino, esperto in tali

iniziative ha reso interessante il dibattito con consigli e lodi ai ragazzi proiettati al futuro sempre con argomenti

diversi che formeranno la loro personalità ed ha rimarcato la legalità e i sacri principi per affrontare il domani .

L’evento si è svolto in due tempi e precisamente in due gruppi distinti di 70 studenti per non

confondere gli intervenuti e rendere interessante la lezione di educazione civica e stradale.

Di seguito nello spazio della palestra attigua la scuola i funzionari della Polstrada hann0 hanno dato

delle dimostrazioni di Alcool Test salivari e consigli stradali ai ragazzi dell’Istituto riuniti ivi per l’occasione.

Dopo il rilascio di alcuni attestati ricordo ai relatori dell’evento si è conclusa la giornata formativa.