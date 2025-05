Controlli della polizia a Isola di Capo Rizzuto: sanzioni e sequestri

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Crotone Renato Panvino, e’ stata eseguita un’imponente attivita’ nel territorio del Comune di Isola Capo Rizzuto che ha impegnato numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale. Il servizio e’ stato finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare dello spaccio degli stupefacenti, nonche’ a l controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

La Divisione Anticrimine ha controllato 13 persone sottoposte agli arresti domiciliari, mentre la Polfer ha controllato 12 autovetture ed identificato 16 persone di cui 7 italiani positivi. Personale della Polizia Stradale ha controllato 68 veicoli e 5 persone di cui 3 positive in banca dati SDI e successivamente ha controllato 2 attivita’ di rivendita di auto ed un’autofficina elevando, rispettivamente, sanzioni per violazione del testo unico di polizia relative alla tenuta registri nonche’ per esercizio abusivo agenzia di affari per mancanza di autorizzazione unica ambientale. La Polizia ha anche ha effettuati 6 posti di controllo nel corso dei quali sono stati controllati 30 veicoli ed identificate 85 persone di cui 23 italiani pregiudicati, ed ha elevato 6 contestazioni al codice della strada, ritirato una patente di guida e sospesa la circolazione a 2 veicoli ed infine sequestrato un autoveicolo sprovvisto di assicurazione e revisione.

Personale della Digos, unitamente a personale del locale Ufficio Immigrazione, ha controllato 15 cittadini extracomunitari, al fine di verificare la loro regolarita’ sul territorio nazionale. Gli agenti hanno poi controllato 5 abitazioni riscontrando l’effettiva residenza dichiarato dai cittadini extracomunitari.

Sono stati effettuati diversi controlli anche nella moschea di Isola Capo Rizzuto. Personale della locale Squadra Amministrativa, con ausilio di una pattuglia dell’Ufficio di Gabinetto, ha controllato 2 attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande.

Nella prima sono stati identificati 2 avventori, di cui uno e’ risultato positivo in Banca Dati SDI, mentre nella seconda attivita’ con annessa vendita di prodotti di generi di monopolio sono stati identificati 6 avventori, di cui 3 risultati positivi in Banca Dati SDI. Personale della Squadra Mobile ha effettuato attivita’ di propria competenza e dato ausilio alla squadra amministrativa, effettuando un controllo a carico di una persona sottoposta agli arresti domiciliari ed un ulteriore controllo effettuato nelle case popolari. In sintesi sono state controllate 143 persone, di cui 36 con precedenti e 15 extracomunitari, 112 veicoli e sanzionate 9 persone.