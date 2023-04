Al fine di consentire le celebrazioni del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato è stata disposta l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta e del divieto di transito veicolare su via Roma nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e via Assisi, dalle ore 7:00 alle ore 15.00 di giorno 12 aprile 2023, fatta eccezione per le autorità civili e militari.

Lo rende noto il Comune di Crotone.