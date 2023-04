Domani il rito abbreviato per Nicolò Passalacqua, accusato del tentato omicidio di Davide Ferrerio

Comparirà domani davanti al gup di Crotone per essere processato con il rito abbreviato Nicolò Passalacqua, il 23enne accusato del tentato omicidio di Davide Ferrerio, il giovane bolognese aggredito e ridotto in fin di vita l’11 agosto 2022 a Crotone. Domani è in programma il dibattimento, poi il 21 aprile è prevista la sentenza.

In quella data, il gup deciderà anche sulla richiesta di rinvio a giudizio per gli altri imputati, una 42enne, madre della ragazza per la quale il tribunale dei minori di Catanzaro ha disposto la messa alla prova, e Andrej Gaju (35). Per loro il pm Pasquale Festa ha chiesto il rinvio a giudizio per concorso anomalo in tentato omicidio.

Passalacqua venne arrestato dalla Squadra mobile di Crotone. L’aggressione di Davide scaturì da un appuntamento che la minorenne – all’epoca dei fatti 17enne e ora maggiorenne – istigata dalla mamma, aveva dato ad un uomo – Alessandro Cutro (32), anche lui imputato di concorso anomalo in tentato omicidio, che sara’ davanti al gup il 17 aprile – che, utilizzando un falso account con il nome dell’ex della ragazza, le faceva la corte attraverso i social.

LEGGI ANCHE >>> Pestaggio Davide Ferrerio, minore coinvolta ottiene messa alla prova: assistenti sociali predisporranno piano di recupero. I legali della vittima: “Così la passerà liscia”

La madre della ragazza aveva quindi organizzato una sorta di spedizione punitiva. Il 31enne, però, una volta entrato in contatto con il gruppo e capite le loro intenzioni, sviò da sé i sospetti inviando alla ragazza un messaggio dicendo di essere in ritardo e di indossare la camicia bianca.

Lo stesso indumento indossato da Davide che fu raggiunto e colpito da Passalacqua con una ginocchiata allo sterno ed un cazzotto alla testa tenendo in mano un oggetto metallico.