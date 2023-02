Naufragio migranti nel Crotonese, l’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano: “Sgomento e dolore”

“Siamo sgomenti davanti a tanto dolore e morte.

Come amministrazione comunale, uomini e donne, non possiamo restare indifferenti davanti a una tragedia di simile portata, oltre al nostro cordoglio più sincero e dovuto, ci stiamo attivando per offrire l’aiuto, tutto quello di cui possiamo, alle autorità della vicina cittadina e ai superstiti”. Lo afferma una nota dell’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano.

Uomini, donne e bambini che cercavano una vita migliore in Italia ma hanno perso la vita, all’alba di oggi, a pochi metri dalla riva, sulle coste di Steccato di Cutro, nei pressi di Crotone, quando la carretta del mare che li trasportava è stata spezzata in due dalla violenza delle onde. Tutto ciò che resta del barcone è un ammasso di legno, che si è depositato a riva dopo il naufragio.