Crotone, interventi di miglioramento della sicurezza stradale

Sono conclusi ed in fase di collaudo gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale tramite monitoraggio, controllo, analisi e valutazione della circolazione veicolare assi viari a scorrimento veloce in corso Mazzini, via Giovanni Paolo II – via Giovanni Falcone – via Paolo Borsellino, viale Gandhi, via Nazioni Unite.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise

I lavori, curati dall’ufficio tecnico comunale hanno previsto in particolare l’installazione: di dissuasori di velocità ( in viale Gandhi, in via Giovanni Paolo II e in corso Mazzini)

Installata inoltre illuminazione per il passaggio pedonale in via Giovanni Paolo II, in corso Giuseppe Mazzini, in via Giovanni Falcone, in viale Gandhi e in via Gioacchino da Fiore

Installate otto telecamere in via Gioacchino da Fiore, in piazza Gandhi, in via Giovanni Paolo II, in via Matteotti, in piazza Beato Gerardo Sasso

Gli impianti vanno ad integrare il sistema di video sorveglianza comunale dotato di oltre 30 telecamere e gestito dalla centrale operativa della Polizia Municipale.

Le opere realizzate sono ritenute necessarie per un miglior controllo della sicurezza stradale e della sicurezza urbana.

Sono stati installati, inoltre in alcune zone della città pannelli luminosi a messaggio variabile.

In particolare due sono ubicati in corso Mazzini e piazza Gandhi e il terzo, che entrerà a breve in funzione, in via Giovanni Paolo II

Pannelli per informazioni alla cittadinanza su provvedimenti viabilità stradale, condizioni meteo, inizio e termine lavori ed altre indicazioni utili a residenti e cittadini.