Il torrente Acquaniti esonda e colpisce Pietrapaola, la sindaca Labonia: “Chiederemo stato di calamità naturale”

Le ore appena trascorse hanno messo a dura prova il territorio comunale. Le intense precipitazioni portate dal ciclone Jolina hanno provocato l’esondazione del torrente Acquaniti, causando danni ad alcune abitazioni e ad attività commerciali della zona marina. Una situazione complessa che ha richiesto l’intervento immediato delle strutture comunali e di numerosi volontari, mobilitati per garantire assistenza e primi interventi di messa in sicurezza. Nessun aiuto da enti sovracomunali. Nelle prossime ore chiederemo il riconoscimento dello Stato di Emergenza per Calamità naturale.

ALLAGAMENTI E DISAGI: TANTI I DANNI AD ABITAZIONI ED ESERCENTI

A fare il punto dopo le piogge copiose e violente è la Sindaca Manuela Labonia. Abbiamo vissuto ore difficili – afferma – ma la macchina comunale si è attivata fin da subito per fronteggiare l’emergenza. L’esondazione del torrente ha determinato allagamenti e disagi in alcune aree della frazione marina, con danni segnalati sia a esercizi commerciali sia ad abitazioni civili. Nelle prime fasi dell’emergenza non sono giunti sul posto mezzi della Protezione Civile regionale, probabilmente impegnati su scenari più gravi registrati in altre zone della Calabria. Nonostante questo, l’Amministrazione comunale ha mantenuto un contatto costante con le istituzioni competenti.

ATTIVITÀ COORDINATE CON PREFETTURA E PROTEZIONE CIVILE

Durante tutta la notte tra lunedì 16 e martedì 17 marzo e nelle prime ore del mattino di ieri, il Sindaco è rimasto in contatto con la Prefettura e con la Sala Operativa della Protezione Civile regionale, coordinata dal dirigente Domenico Costarella. Nel pomeriggio di ieri lo stesso capo della ProCiv regionale, Domenico Costarella, insieme ad altri tecnici e operatori provenienti dalla provincia di Crotone, ha raggiunto il territorio comunale per effettuare un sopralluogo sul territorio e verificare direttamente l’entità dei danni provocati dall’esondazione.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE GIÀ A LAVORO PER AIUTI E RISTORI

Alla luce dei danni registrati, l’Amministrazione comunale nelle prossime ore attiverà tutte le procedure per accedere ad aiuti e ristori. È necessario – spiega il Primo cittadino – mettere a terra tutti gli strumenti utili per sostenere cittadini e attività economiche che hanno subito danni. Il nostro impegno sarà quello di documentare con precisione quanto accaduto e di chiedere il supporto delle istituzioni regionali.

LABONIA: MACCHINA COMUNALE E VOLONTARI HA FUNZIONATO PERFETTAMENTE

Determinante, nelle ore dell’emergenza, è stato il contributo di amministratori, volontari e cittadini che si sono messi a disposizione con spirito di solidarietà. Desidero ringraziare pubblicamente – aggiunge la Sindaca – l’assessore Eugenio D’Andrea, il vicesindaco Giuseppe Forciniti e i consiglieri Giuseppe Abbate e Antonio Berardi, che sono stati presenti fin dalle prime ore accanto alla comunità. Un ringraziamento particolare va anche agli operai comunali Gino Madeo e Tommaso Golluscio, all’Istruttore di Polizia locale Alessandro Berardi, all’ufficio tecnico comunale e alle ditte intervenute con mezzi propri, che hanno contribuito alle operazioni di pulizia e ripristino. A tutti coloro che hanno offerto il proprio aiuto – precisa – va la gratitudine dell’Amministrazione comunale».

SIAMO SOLIDALI CON I COMUNI DEL TERRITORIO MAGGIORMENTE COLPITI

Restiamo vicini – conclude Labonia – alle amministrazioni e ai cittadini dei territori che stanno affrontando situazioni più difficili della nostra. In momenti come questi la solidarietà tra comunità diventa un valore fondamentale.