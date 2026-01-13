Cosenza, cadavere ritrovato in auto a via Popilia: si segue la pista dell’omicidio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina all’interno di un’autovettura, nel quartiere popolare di via Popilia, a Cosenza. Sul posto, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Cosenza, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, coordinati dal sostituto procuratore Veronica Rizzaro.

La pista che si sta facendo largo tra gli investigatori è quella dell’omicidio. Secondo le prime informazioni, infatti, sarebbero stati rinvenuti dei bossoli per terra, nei pressi dell’auto, compatibili con quelli di un’arma da fuoco.

L’area di piazza Grimaldi, all’ultimo lotto del quartiere, è stata delimitata ed è al momento inaccessibile.