Conferenza stampa il 17 dicembre a Palazzo dei Bruzi per presentare la nuova piattaforma di pianificazione urbana nata dalla collaborazione tra Comune di Cosenza e NTT Data

Il Comune di Cosenza e NTT DATA presenteranno, mercoledì 17 dicembre, alle ore 10,00, in una conferenza stampa in programma nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, la nuova piattaforma di pianificazione urbana. Un progetto all’avanguardia basato su tecnologia Territory Digital Twin che nasce per rispondere alla crescente complessità della pianificazione urbana, integrando dati, mappe e analisi predittive per supportare decisioni più consapevoli e sostenibili. La piattaforma riunisce in un unico ecosistema digitale dati urbani, mappe tematiche, indicatori sociodemografici, servizi e infrastrutture, permettendo di valutare lo stato attuale della città e gli impatti di nuovi interventi. Grazie a tecniche avanzate di AI e Machine Learning, il sistema abilita simulazioni e analisi come accessibilità ai servizi, mobilità, copertura del trasporto pubblico, aree verdi, flussi di traffico e scenari futuri di sviluppo urbano. All’incontro con i giornalisti parteciperanno il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, Giuseppina Incarnato, Assessore all’Urbanistica e Digitalizzazione del Comune di Cosenza, Domenico Picciano, Head of Public Sector di NTT DATA Italia e Piero Scarpino, Deputy Head del Global Innovation Centre di NTT DATA e CTO in NTT DATA Italia.