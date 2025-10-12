La Lega solidale con il presidente del consiglio comunale di Villapiana, Guida

Il Commissario provinciale della Lega Giovani Cosenza, Cristofaro Russo, esprime la propria ferma condanna per il grave atto vandalico avvenuto a Villapiana, che ha visto il rogo di ben due autovetture di Joseph Guida, Presidente del Consiglio comunale della cittadina.

“Al grande amico Joseph, compagno di attivismo universitario, va la mia massima solidarietà e vicinanza personale – dichiara Russo –. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che colpisce non solo un amministratore locale, ma anche un giovane impegnato da anni con passione e dedizione al servizio della propria comunità”