“Persino il più lieve bisbiglio può essere sentito al di sopra degli eserciti, quando dice la verità” - Dal film The Interpreter
HomeCalabriaCosenzaIncendiate due auto del presidente del Consiglio Comunale di Villapiana, Joseph Guida
CalabriaCosenzaIn Evidenza

Incendiate due auto del presidente del Consiglio Comunale di Villapiana, Joseph Guida

Un incendio di origine dolosa ha provocato a Villapiana, nel Cosentino, la distruzione di due automobili di proprietà della famiglia di Joseph Guida, presidente del Consiglio comunale e segretario del locale Circolo del Pd. Le due vetture, una Fiat Grande Punto e una Panda, erano parcheggiate nelle vicinanze dell’abitazione della famiglia Guida. Sull’intimidazione hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio.

Il Pd Calabria esprime solidarietà e sostegno al presidente del Consiglio comunale di Villapiana, Joseph Guida, e alla sua famiglia, vittime di un grave atto intimidatorio. “Condanniamo con forza il gesto vile e ingiustificabile – dichiarano i dem calabresi – che ha colpito Guida e i suoi familiari e che offende la democrazia e quanti con onestà si impegnano per il bene pubblico. Al presidente Guida, al sindaco Vincenzo Ventimiglia e a tutta la cittadinanza di Villapiana va la nostra più sincera vicinanza”. I dem auspicano, poi, che “le autorità individuino presto i responsabili e garantiscano piena sicurezza alle persone colpite”. “Confidiamo in un intervento celere e risoluto dello Stato. Chi serve le istituzioni locali – concludono i dem calabresi – non sia mai solo davanti alla violenza o alla paura”.

«Un gesto ignobile e inaccettabile, che merita la più ferma condanna». Così il senatore Ernesto Rapani commenta l’incendio delle automobili appartenenti ai genitori di Josef Guida, presidente del Consiglio comunale di Villapiana e segretario cittadino del Partito Democratico. Rapani, esprimendo solidarietà personale e istituzionale alla famiglia Guida, sottolinea che «atti come questo colpiscono non solo chi ne è vittima diretta, ma l’intera comunità, minando la convivenza civile e il rispetto reciproco che devono essere alla base della nostra democrazia». Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha auspicato che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto e che i responsabili vengano individuati al più presto: «È necessario che chi tenta di intimidire attraverso la violenza o il vandalismo capisca che lo Stato è presente e non arretra di un passo». Rapani conclude con un appello al senso di unità: «In momenti come questi non contano le appartenenze politiche. Contano la solidarietà, la legalità e il rispetto delle persone perbene che servono le istituzioni con impegno e onestà».

Articolo PrecedentePoste Italiane: martedì l’emissione del francobollo dedicato all’azienda orafa “G.B. Spadafora” di San Giovanni in Fiore (CS)
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

11 ottobre Giornata mondiale delle bambine, Universo Minori: “Dare voce a chi troppo spesso non ne” ha

“Arte al femminile”: a San Giorgio Morgeto la quarta edizione del concorso di pittura

Progetto Mirabilia, arrivate in Calabria le delegazioni di buyer: tappa a Tropea e a Vibo

Arci Calabria: Rosario Bessi eletto presidente del Comitato Regionale

Raccolta alimentare di O.RA. DI. A.GI.RE. a Villa San Giovanni

Calabria/Europa, a Gioiosa Ionica un convegno sulle buone pratiche per lo sviluppo solidale e sostenibile

Basket in Carrozzina: Reggio Calabria ospiterà le finali di Eurocup 2. L’annuncio della DG Cugliandro: “Traguardo storico, saremo eccellenza”

Al Circolo Arci Samarcanda di Reggio Calabria il Grande Ritorno della Milonga Pomeridiana “La Prohibida”

Alla Scuola “Fava – Garofalo” di Reggio Calabria il solenne giuramento del 144° Corso Allievi Carabinieri, il sindaco Falcomatà: “Auguri ai nuovi Carabinieri per...

I finalisti del “Premio Cosmos” e “Cosmos studenti” si presentano nell’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea

Catanzaro, Bruno: “Con l’Arci per storia, identità e amicizia. Questa è la mia prima uscita da consigliere regionale, e non poteva che essere qui”

Firmato il Progetto di Accordo di Gemellaggio tra la Città di Crotone e la Città di Andravida – Kyllini (Grecia)

Reggio Calabria: l’attore Cavallaro pronto ad aprire la nuova stagione dell’Officina dell’Arte

Danza e impegno sociale: al Festival d’Autunno ovazione per il debutto di “To My Skin” a difesa del pianeta

Restituiti 80.000 euro per la Vita Indipendente, ADDA: “Vergognosa indifferenza dei sindaci dell’Ambito di Locri verso le persone con disabilità”

Cosenza, a Succurro il riconoscimento “Gran Galà dello Sport-Premio Nike” per l’impegno nel radicamento dello sport come volano di sviluppo e strumento pedagogico

Poste Italiane: martedì l’emissione del francobollo dedicato all’azienda orafa “G.B. Spadafora” di San Giovanni in Fiore (CS)

Parte all’Unical il Master in Infermieristica di Famiglia e di Comunità

Istituto di Yoga La Nuova Era: da 31 anni diffonde l’arte dello yoga in terra di Calabria

11 ottobre Giornata Mondiale delle Bambine: dare voce a chi troppo spesso non ne ha

Reggio Calabria, “Domenica di prevenzione attiva”: screening gratuiti per la salute vascolare e respiratoria

Un nuovo souvenir ufficiale celebra i Bronzi di Riace e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

A Reggio Calabria “Onda Orange: la città dei beni comuni”

La città sognata a Reggio: debutta “DiStretto d’Emozioni”

Inaugurata a Donnici (CS) la 43ma edizione della Sagra dell’uva e del vino

Reggio Calabria, il 15 ottobre al Museo Archeologico Nazionale “Tommaso Campanella: analisi del pensiero di un intellettuale ‘scomodo ed autonomo’ e attuale”

Giusy Versace applaude l’arrivo finale di Obiettivo Tricolore a Trento

Violazione della misura di prevenzione: arrestato sorvegliato speciale nel Reggino

Catanzaro, lunedì inaugurazione del centro polivalente a Sant’Elia. Scarpino: “Si raccolgono i frutti dell’impegno e dell’attenzione per il quartiere”

Mongrassano nella rete nazionale del Polo Digitale PA: presto anche Longobardi, Caccuri, Firmo, Tarsia e Santa Sofia d’Epiro

Dal 13 ottobre attivo a Cassano all’Ionio l’elisoccorso notturno

“Restanza artigiana”: la Calabria protagonista alla Convention nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato

Reggio: il 25 ottobre incontro dedicato alla figura di Tommaso Campanella

A Catanzaro debutta “Cleopatra”, l’opera che riscrive la storia con linguaggi senza tempo

Cittanova: eseguita l’ordinanza del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della compagna convivente

Debutto esterno per la Pallavolo Rossano ASD: al via la nuova stagione di Serie C Femminile

Amaco Cosenza: nuovo orario servizio invernale 2025/2026

A Catanzaro debutta “Cleopatra”, l’opera che riscrive la storia con linguaggi senza tempo

Il maestro coreografo Gino Labate attualmente a Reggio Calabria

Reggio Calabria: rare copie della Madonna della Consolazione in mostra al Museo Diocesano fino al 22 novembre

Tarsia, dalle riserve naturali all’economia del futuro. Ameruso: “Il nostro ecosistema può generare ricchezza per il nostro territorio”

Progetto Erasmus Plus per l’I.C. Perri-Pitagora-Don Milani: a Bruxelles e Galway una rappresentanza dell’istituto comprensivo lametino

Ad Acri 513 voti di opinione per Pasqualina Straface. Comitato soddisfatto: “Consigliere da sempre vicino a comunità”

Cosenza, il grido di protesta del sindaco Caruso: “Situazione di estrema criticità al Pronto Soccorso. Chiedo aiuto ai miei colleghi per garantire il diritto...

Calabria, imprese sempre più globali. Pan Neto porta innovazione e competenza nel cantiere della nuova metropolitana di Catanzaro

Cosenza, consegnati 7 pulsossimetri al reparto di pediatria dell’Annunziata

Università e Intelligenza Artificiale: l’Unical guida il dibattito su etica, didattica e innovazione

Il sindaco Russo: “Il Codex unisce la Calabria. Costruiamo insieme la narrazione dei nostri patrimoni”

Il 13 ottobre al via la Borsa internazionale del turismo culturale e Mirabilia Food&Drink

Didattica ambientale a cielo aperto: scuola e natura nel Parco Nazionale dell’Aspromonte

Mazza: “Il Codex è patrimonio di tutta la Calabria. Caloveto pronta a fare la sua parte per valorizzarlo”

Pietrapaola saluta Don Luigi e Don Gino e accoglie Don Raffaele: “Un cammino di fede che continua nella gratitudine e nella speranza”

Autunno di Sapori a Laino Borgo: tra tradizioni contadine, musica popolare e gemme del bosco

Il Teatro Rendano diventa Polo Culturale Espanso: presentati la Stagione 2025 e il progetto triennale di sviluppo

Due stagioni, un solo palco: il Teatro Primo di Villa San Giovanni accende i riflettori su grandi e piccoli

Catanzaro, lunedì l’inaugurazione del Centro polivalente dedicato allo sport e ai giochi inclusivi

Cosenza, Telesiani giudici della Gen-Z in una gara tra Musica e Impegno Civile

Incendio a Villaggio Europa, l’amministrazione comunale di Rende: “Fare luce sull’accaduto”

Reggio, consegnati i Certificati Cambridge all’IC Radice-Alighieri Catona

Volley, Chiara Scacchetti guida la Callipo: “Essere capitano è un onore e una responsabilità”

Gambarie d’Aspromonte celebra la 34ª Sagra dei Funghi

Tentata estorsione nel cantiere della chiesa, la solidarietà dell’amministrazione comunale: “Caulonia non si piega alla prepotenza”

Dierre Basket, voglia di continuità: sabato 11 ottobre trasferta a San Filippo del Mela

Regionali, il circolo ‘V. Gangale’: “FDI cresce al 18% a Castrovillari, premiato lavoro sul territorio. Ora le amministrative”

Occhiuto bis, Santoianni (FI): “Una vittoria che appartiene a chi ama la Calabria e non si arrende”

Ingegneria e innovazione tecnologica: successo per il primo Corso di perfezionamento in Maintenance Management dell’Università Magna Graecia di Catanzaro

“Tutti in un atto”, la Scuola di Teatro ‘Enzo Corea’ apre i festeggiamenti per i 40 anni di attività con uno spettacolo al Comunale...

Reggio, a Piazza Italia apre il villaggio Cosmos

Arteria zona Pontevecchio a Gioia Tauro, le precisazioni della Città Metropolitana: “No a strumentalizzazioni. Impegno dell’Ente inconfutabile”

Giochi da tavolo in formato digitale: come sono stati adattati online – opinione degli esperti di Millioner casino

Nazione Futura: “Restaurare tomba San Francesco di Paola in Francia”

Nasce “AGARTHA. Sguardi dalla Terra di Mezzo”, la nuova rivista digitale a cura dell’associazione culturale “AGARTHA”

Catanzaro: Cavatore oggetto di indagine in seguito alla colorazione assunta dalla base in pietra

Pallanuoto A1 femminile: la Smile Cosenza in trasferta a Civitavecchia per la seconda giornata di campionato

DrMn Calabria, ricca offerta culturale per la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo

Rifondazione: “Domenica il segretario nazionale Acerbo a Polistena”

Il “Premio Cosmos e Cosmos studenti” entra nel vivo: al via al Planetario i seminari dell’incontro scientifico internazionale della Città Metropolitana

Assemblea nazionale Legacoop Produzione e Servizi in Calabria: “Dal Sud un messaggio forte al Paese: basta interventi spot, servono politiche industriali e del lavoro...

Regionali, Campana (AVS): “Dato negativo, ma in poco tempo non si poteva fare di più”

Rimini: al TTG presentato il progetto “Feel Aspromonte – Si sente, si vive, si racconta”

Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Parte il 16 ottobre la mensa scolastica negli istituti comprensivi di Catanzaro. L’assessore Belcaro: “Conclusi adempimenti legati al nuovo aggiudicatario, investimento importante dell’amministrazione per...

Il Camper dell’Ascolto a Reggio Calabria: all’iniziativa presente il consigliere Cardia che si congratula per Fare X Bene e Oltre

Città del Sole arriva in Calabria: il negozio del gioco creativo apre a Reggio Calabria

“Perhaps not everyone knows that Italy owes the origin of its name to Calabria”: in inglese spot regionale sui MID inizia a raccontare al...

San Giovanni in Fiore: inaugurate le sette nuove isole ecologiche, una anche a Lorica. La sindaca Succurro, appena eletta in Consiglio regionale: “Sono sempre...

Reggio Calabria ospiterà le Finali di Eurocup 2 di Basket in Carrozzina 2026

Unioncamere Calabria promuove la partecipazione al Brokerage Event@ISM2025 International Conference dal 12 al 14 novembre a Malta

Maltrattamenti in famiglia: arrestato 50enne a Locri

Il grande teatro parte dal Sud: AMA Calabria inaugura la stagione con “Macbeth”. A Lamezia Terme e Catanzaro due appuntamenti imperdibili

Rende 2024: “Preoccupati per incendio ma area urbana vive di cacicchi”

Catanzaro, Costanzo: “Plauso al dottor Romano per partecipazione a ‘Healthcare Innovation Summit 2025′”

Stagione agonistica FISI 2025/2026, i fondisti del Cal in partenza per il Criterium Interappenninico

Prof. Veronese: “Trump costruttore di pace, l’Albanese simbolo dell’ipocrisia ONU”

Loizzo: “Comuni pensino al decoro urbano. Le città sono sporche”

Cadavere indiano trovato in un lenzuolo nel centro di Gioiosa Ionica: indagati due connazionali

Catanzaro: “Alice nel Paese delle Meraviglie” apre la nuova stagione Teatro Kids del Comunale

FenealUil Calabria: “La sicurezza nei cantieri non è un optional, ma un diritto da tutelare ogni giorno”

L’INPS presenta il rendiconto sociale Calabria 2024: numeri, impatto e scelte per il territorio

Gallo (Destra in movimento): “Comuni organizzino manutenzioni senza privilegi”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook