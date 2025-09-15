Calabria, “Data Room” As.Tro sulla dipendenza dal gioco: 135 persone in cura nella provincia di Cosenza, lo 0,02% della popolazione

Sono 135 le persone in carico per la cura della dipendenza da gioco d’azzardo nella provincia di Cosenza. Il dato, si legge su Agipronews, è riportato nel trentaduesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dall’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp), da cui dipendono i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) nel territorio. L’Asp fornisce servizi a 150 comuni della provincia di Cosenza, con un bacino di utenza di circa 668mila cittadini residenti: la percentuale di persone in cura nel 2024 sul totale della popolazione è dunque dello 0,02%. L’iniziativa di As.Tro, è scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Già da alcune settimane, l’associazione ha iniziato ad inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le Aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, al fine di conoscere il numero dei pazienti in cura, per dipendenza da gioco, nei rispettivi territori di competenza. “Lo scopo – spiega As.Tro – è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati riguardanti le tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico”.