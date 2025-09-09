Laboratorio Analisi di Corigliano, Straface: “Aperto e pienamente operativo. Tavernise e Tridico non conoscono la Calabria”

“Altro che chiuso, altro che smantellato: il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Guido Compagna di Corigliano è non solo aperto, ma anche pienamente operativo. Solo questa mattina – dati alla mano – sono stati effettuati più di 140 prelievi (100 per gli esterni e 40 per l’emergenza). Dunque, a meno che non si voglia dare credito a frottole senza capo né coda, il consigliere Tavernise dovrebbe spiegare su quale pianeta viva quando parla di depotenziamento silenzioso o, addirittura, di chiusura definitiva”.

È quanto precisa e ribatte il Consigliere regionale Pasqualina Straface manifestando “non solo indignazione ma anche stupore per quanto affermato in una nota dal collega d’Opposizione”.

“Qui non si tratta di difendere l’indifendibile – dichiara ancora la candidata di Forza Italia nella Circoscrizione Nord – ma di smascherare l’ennesima sceneggiata di chi, come Tavernise e Tridico, non conosce la Calabria, non la vive, e sicuramente ha bisogno del navigatore per muoversi da un comune all’altro. Altro che difensori dei cittadini: sono maestri di comunicati stampa privi di fondamento, pronti a gettare fango e ad alimentare disinformazione solo per racimolare qualche titolo sui giornali.

La verità – incalza Straface – è che in questi anni né il Movimento 5 Stelle né i suoi rappresentanti hanno mosso un dito per risollevare la nostra regione dalla condizione drammatica in cui Roberto Occhiuto l’ha ereditata, soprattutto sul fronte sanitario. Oggi ci vengono a fare la morale e a spargere paure ingiustificate, mentre i fatti dicono altro: il laboratorio analisi non solo funziona, non solo i cittadini lo utilizzano quotidianamente ma è anche sottoposto ad una profonda azione di restyling e riprogrammazione che garantirà a breve di avere maggiore efficienza, attendibilità e velocità nell’elaborazione dei referti.

Ai calabresi – conclude Straface – serve serietà, impegno e lavoro concreto. Non servono profeti del disfattismo né improvvisati Cassandre che parlano di smantellamenti inesistenti. Noi continueremo a lavorare, con il presidente Occhiuto, per dare risposte vere. Gli altri continuino pure a vivere sulla luna, lontani dalla realtà”.