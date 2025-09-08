“La realtà non è altro che un 'paesaggio nella nebbia': misterioso e tutto da scoprire” - Theo Anghelopoulos
Notte Bianca a Cassano allo Ionio, il Comune: “Grande evento di comunità”

La Notte Bianca 2025 della Città di Cassano All’Ionio si è confermata un grande evento di comunità, capace di coinvolgere generazioni diverse in un’unica grande festa collettiva. Famiglie, bambini, giovani e adulti hanno animato la città fino a tarda notte, trasformando le piazze in spazi di incontro, divertimento e cultura condivisa.

Musica, arte, danza, sport e intrattenimento si sono intrecciati per dare vita a una manifestazione che ha saputo valorizzare il patrimonio umano e culturale della città. Dallo show cooking alle esibizioni artistiche, dai laboratori per i più piccoli fino ai concerti e dj set, ogni momento ha raccontato il volto accogliente e dinamico di Cassano.

Il via ufficiale di sabato è stato alle 20:30 con lo show cooking de “Lo spettacolo da mangiare” organizzato dal Gal Sibaritide e a cura dello chef narrante Emilio Pompeo che ha condotto il pubblico in un viaggio emozionale tra ricette, racconti e suggestioni della tradizione culinaria calabrese. Non sono mancate le degustazioni dei prodotti tipici della Sibaritide e i ritmi della musica popolare, ingredienti che hanno fatto presa sul pubblico che ha poi invaso gli altri stand culinari dislocati su via Amendola nei pressi del Municipio per assaggiare i prodotti utilizzati nella cucina allestita per l’occasione in Piazza Pertini.

Ma la serata, promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini, con il coordinamento dell’Assessore alla Cultura e Spettacolo Ottavio Marino, è stata ricca e caratterizzata da: dj set resident e animazione dance, live music, stand enogastronomici, stand di aziende e associazioni, karaoke, streetband, mascotte per i bimbi, artisti di strada, danza aerea, spettacolo del fuoco, trucca bimbi, sculture di palloncini, baby dance, danza, sport e tanto altro.

Alle 21:30 in Piazza Matteotti è partita l’esibizione delle scuole di danza e karate con la presentazione in dj set affidata a Gabriella Sarubbo. Ospiti tre talenti cassanesi: Antonio Affortunato, ballerino da Amici di Maria De Filippi, Vincenzo Pirillo, cantante, e Caterina Cavallo, giovanissima artista. Dalle 22 karaoke in Piazza Mercato, alle 23:30 musica con Pino Ciappetta & Friends in Piazza Matteotti e, dopo le esibizioni, sono partite tutte le animazioni tipiche della Notte Bianca cassanese. Grande successo anche alle Grotte di Sant’Angelo alle quale i visitatori hanno potuto accedere per l’intera serata e fino a notte fonda al costo di soli 3 euro e con navetta dedicata partita da Piazza dell’Acqua Sulfurea. Non sono mancati i momenti di sport: dalle 23:00 in Piazza Pertini, presentazione del Cassano Sybaris calcio a 11 e dell’Asd Cassano All’Ionio calcio a 5, che si apprestano ad iniziare i rispettivi campionati per la stagione 2025/2026, e presentazione delle Polisportive Magna Graecia, con la premiazione del podista Charles James Elshaikh, e della Armando Gatto. A mezzanotte via al momento clou della Notte Bianca: in Piazza Frasca il live Stargate 90, con tanta musica dagli anni Novanta, ha aperto le danze all’esibizione dello special guest della serata, dal Deejay Time di Radio Deejay e M2O, Dj Get Far Fargetta: volto storico della radiofonia italiana che ha fatto ballare l’ex Piazza Municipio gremita in ogni ordine di posto. Chiusura, infine, dalle 2:30 fino all’alba in Villa Comunale con il dj set resident e animazione dance curata dai dj locali.

«Cassano è viva, è unita, è una città che sa fare comunità – ha dichiarato il Sindaco Iacobini – e lo dimostra ogni volta che si crea un’occasione per incontrarsi e costruire insieme. La Notte Bianca è stata una festa di tutti, per tutti. Grazie a chi c’è stato, a chi avrebbe voluto e non riuscito a esserci, a chi per scelta ha preferito altro. Grazie a chi l’ha progettata, a chi ha lavorato giorno e notte, e nel cuore della notte e fino al mattino dopo, perché riuscisse. Grazie a chi ne è stato interprete e protagonista, a chi l’ha attraversata da ospite meravigliato di tanto affetto, a chi l’ha vissuta facendola propria. Grazie di cuore, davvero a tutti. Grazie in particolare a te, Cassano, paese giovane. Paese nostro, che non ti arrendi al tempo e ci regali, ogni volta, la magia dei sogni».

