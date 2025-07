È stato firmato un importante protocollo d’intesa tra il Movimento Nazionale dei

Liberi Pensatori e Fami Italia (Associazione Famiglie e Minori), siglato tra i due

Presidenti, il Prof. Sergio Tursi Prato e l’Avv. Katia Vetere. Alla cerimonia ufficiale, che si è tenuta presso la “Taverna dei Tre Filosofi” a Cosenza, erano presenti per il M.N.L.P. il Segretario Generale Michele Antonio Triveri ed i soci

Luciano Greco, Stefano Vecchione, Lucia De

Cicco, Gabriele Barresi, Mirko Riccelli, Carmine Ortale, Michele Rucchetto e Christian

Piperis. Per Fami Italia la Segretaria Maria

Esposito e Francesca De Luca. L’indirizzo

progettuale del protocollo d’intesa è interdisciplinare, poiché le attività miranti ai diritti

connessi alla genitorialità e della cura alla

prole, a seguito di una separazione o un divorzio, ma anche alla tutela dei diversamente

abili e dei ceti sociali più deboli, prevedono

accordi e collaborazioni con gli Enti Locali, Associazioni, Scuola e Chiesa Cattolica. Tutti i presenti infine, nel corso della serata, hanno espresso piena soddisfazione per la nomina del Prof. Sergio Tursi Prato nel gruppo di studio e supporto al sindaco di Rende l’On. Sandro Principe, con deleghe allo Sport, Cultura

e Pubblica Istruzione.