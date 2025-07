Ambito sociale di Rende, prima Conferenza dei sindaci presieduta da Sandro Principe

Si è riunita stamattina presso la Sala della Giunta del Comune di Rende la prima Conferenza dei Sindaci dell’Ambito territoriale sociale n. 2 presieduta dal sindaco dell’Ente capofila Sandro Principe insieme all’assessora al Welfare e alle Politiche sociali Daniela Ielasi.

Punto unico all’ordine del giorno la firma congiunta della nuova Convenzione dell’Ambito che regola la gestione associata degli interventi, dei servizi sociali previsti nel Piano di Zona e dei Servizi educativi. All’assemblea erano presenti sindaci, assessori e delegati di Castiglione Cosentino, Castrolibero, Marano Principato, Rose, San Fili, San Pietro in Guarano e San Vincenzo La Costa, nonché il responsabile dell’Ufficio di Piano Mariano Zinno.

La firma della Convenzione – si legge in un comunicato stampa – è stata l’occasione per riportare in Conferenza la voce di Rende, venuta meno negli ultimi due anni di commissariamento dell’Ente. Tutti i presenti sono convenuti sulla necessità di riprendere un dialogo istituzionale rispettoso delle diverse comunità rappresentate, nell’interesse generale dell’intero territorio e nell’ottica di una sempre più efficace integrazione dei servizi a beneficio dei cittadini ma soprattutto delle categorie più fragili.

L’Ufficio di Piano si prepara alla redazione del nuovo Piano di Zona, ma intanto l’impegno è massimo per superare l’impasse, a cominciare dall’acquisizione di personale qualificato capace di gestire le procedure in tempi rapidi, valorizzando le risorse disponibili e rispondendo ai bisogni crescenti.