Statua Mancini, FGM: “A breve il Leone tornerà tra la sua gente”

“La diffida ed intimazione alla immediata restituzione della statua in bronzo raffigurante Giacomo Mancini ha avuto successo – è scritto in una nota diffusa dalla Fondazione dopo lo sfratto della statua raffigurante il leader socialista disposta e fatta eseguire da Caruso.

Questa mattina la FGM è rientrata in possesso dell’opera d’arte realizzata dal Maestro Domenico Sepe che è stata restituita dagli incaricati del comune presso la sede della Fondazione.

Adesso –continua la nota – il perito di fiducia della FGM valuterà se l’opera d’arte ha subito danni nel corso delle operazioni di rimozione, trasporto e consegna.

Successivamente e comunque a breve il Leone tornerà tra la sua gente.

Posto in un lugo iconico, simbolico, evocativo – per utilizzare il quale non sarà necessario interloquire con Caruso e l’attuale amministrazione comunale di Cosenza che si è macchiata dello sfratto – dove potrà tornare ad essere visitato, salutato e ammirato dai cittadini.

Ancora una volta ringraziamo per il moto impetuoso di solidarietà, di vicinanza, di amicizia di un numero enorme di cittadini – conclude la nota -che hanno voluto stringersi intorno al leone socialista, al suo ricordo, alla sua memoria che è parte del sentimento collettivo della comunità cosentina, calabrese e nazionale”.

E’ quanto su legge in un comunicato stampa della Fondazione Giacomo Mancini.