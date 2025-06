CIS Cosenza, Orrico (M5S): “Bene recupero Villa Vecchia, ora avanti con le altre opere”

“E’ sempre una buona notizia quando un luogo identitario per una città, come lo è la Villa Vecchia a Cosenza, viene restituito alla comunità dopo degli interventi realizzati per migliorarne condizioni e fruibilità”.

Lo afferma la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico.

“In questo caso – dice Orrico -, personalmente, sono quei momenti che ripagano del lavoro seminato nel corso degli anni. Come tutti sanno, infatti, le risorse utilizzate per la riqualificazione del sito provengono dal Contratto istituzionale di sviluppo che ebbi l’onore di sottoscrivere da sottosegretaria alla Cultura nel settembre del 2020 a Cosenza, presso la sede della Biblioteca Nazionale.

Un lavoro non da poco – prosegue l’esponente pentastellata -, in piena pandemia, quello di finalizzare i 90 milioni del Cis che l’allora ministro Franceschini aveva destinato a Cosenza così come a Napoli, Palermo e Taranto, realizzato, fra l’altro, fra enti guidati da diversi colori politici che non mi impedì, però, come vertice istituzionale, di portare a termine l’obiettivo con senso di appartenenza e responsabilità verso la città salvando un finanziamento che al momento del mio insediamento al governo rischiava di essere perso.

Auspico che – conclude Anna Laura Orrico – così come il cantiere della Villa Vecchia anche gli altri siti interessati dal Cis procedano speditamente verso la riconsegna alla città e per questo intendo incontrare tutte le istituzioni coinvolte in modo da fare il punto della situazione e capire eventuali ulteriori esigenze dei cittadini”.