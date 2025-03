L’Università della Calabria lancia il nuovo corso di laurea in Scienze del Turismo: innovazione, sostenibilità e radici culturali

L’Università della Calabria arricchisce la sua offerta formativa con il corso di laurea in Scienze del Turismo e dei Servizi Turistici, un percorso accademico pensato per formare esperti in grado di rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione.

Sotto la guida del professor Tullio Romita, riconosciuto a livello internazionale per i suoi studi sul turismo delle radici, il corso si distingue per il suo approccio innovativo e multidisciplinare, che integra sociologia, economia, storia e nuove tecnologie applicate al turismo. Uno degli elementi chiave del percorso formativo è lo studio della sociologia del turismo, fondamentale per comprendere le dinamiche sociali, culturali ed economiche che influenzano i flussi turistici globali. Gli studenti analizzeranno il fenomeno turistico nelle sue diverse forme, dall’esperienza individuale del viaggiatore alle strategie di marketing territoriale, fino all’impatto che il turismo ha sulle comunità ospitanti. Particolare attenzione è dedicata anche alla storia dell’industria turistica, per offrire una visione completa dell’evoluzione del settore, dalle prime forme di viaggio organizzato fino alle moderne piattaforme digitali. Comprendere come il turismo si è sviluppato nel tempo permette di progettare strategie innovative per la sua gestione futura, con un focus sulla sostenibilità e sull’utilizzo delle nuove tecnologie.

Il corso prevede inoltre insegnamenti di e-tourism e hospitality 4.0, per preparare gli studenti all’uso degli strumenti digitali nel settore turistico, e moduli dedicati alla gestione economica e giuridica delle imprese turistiche. L’offerta formativa include lo studio di lingue straniere specialistiche, come l’inglese e il francese per il turismo, e un’attenzione particolare alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale. Grazie a questa preparazione completa, i laureati potranno inserirsi in diversi ambiti professionali: dalla gestione di destinazioni turistiche alla promozione del turismo culturale, dalla consulenza per enti pubblici e privati alla creazione di start-up innovative nel settore. Con questa nuova laurea, l’Università della Calabria si conferma un punto di riferimento nella formazione di professionisti del turismo, capaci di coniugare tradizione e innovazione, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più globale e dinamico.