In corso ai Parchi archeologici di Crotone e Sibari il corso di formazione sulle relazioni di genere e loro degenerazione dal prof. Lorenzo Gasparrini

Quello delle relazioni di genere – e della loro degenerazione in comportamenti scorretti, tossici o pericolosi – è un tema culturale e va affrontato con gli strumenti della cultura. Questa considerazione è stata alla base di tutta l’attività dei progetti portati avanti dai Parchi archeologici di Crotone e Sibari nell’ultimo biennio, volti a contrastare il fenomeno della violenza di genere e rubricati sotto l’hashtag #nonrompeteci.

Ma sappiamo bene che nessuno è immune da pregiudizi, stereotipi e comportamenti potenzialmente scorretti, e per questo nelle giornate del 13 e del 14 febbraio il personale dell’Istituto è impegnato in un workshop di formazione dal titolo Parità di genere: dalle parole ai fatti, tenuto dal Prof. Lorenzo Gasparrini, filosofo e formatore, autore di saggi e conferenze sul tema. Il corso, organizzato dall’Istituto e autorizzato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero della Cultura, guidato dall’on Alessandro Giuli, offre un’opportunità fondamentale per riflettere e crescere insieme, fornendo gli strumenti necessari per promuovere una cultura di rispetto e parità. Dopo una breve presentazione e spiegazione dei termini in gioco nelle questioni di genere che si affrontano sul posto di lavoro, in azienda come in Museo, sono stati affrontati alcuni tipici comportamenti discriminanti, illustrando tecniche per aumentare la sensibilità e la capacità di intercettarli prima che possano diventare veri e propri disagi per i colleghi e per sé stessi.

“In ogni luogo di lavoro, pubblico o privato, grande o piccolo, c’è una costante che accomuna tutti: siamo esseri umani e, come tali, entriamo in relazione gli uni con gli altri. Queste relazioni non sono interazioni banali, ma qualcosa che ci portiamo con noi ogni giorno” Dichiara Gasparrini, che sottolinea l’importanza di ricordarlo, soprattutto in contesti aziendali e pubblici, dove ogni incontro è un’opportunità per crescere insieme. “Gli istituti con una missione culturale, in particolare, sono chiamati a farsi esempio nel trattare e promuovere temi complessi come i rapporti umani e per questo sono particolarmente contento dell’invito dei Parchi di Crotone e Sibari”.

“L’esperienza del corso di formazione, che la Direzione dei Parchi ha organizzato con profonda convinzione, è stata molto apprezzata dal personale, che partecipa in massa alle lezioni, inserendosi in un percorso culturale di sensibilizzazione iniziato con le iniziative di contrasto alla violenza sulle donne” dichiara il Filippo Demma, Direttore dei Parchi. “L’idea di formare sé stessi per migliorare la qualità delle relazioni che viviamo sul posto di lavoro, e per poter agire in maniera più consapevole come operatori della cultura è stata ampiamente condivisa da tutti i dipendenti dei Parchi e questa condivisione rappresenta già un notevole successo. L’auspicio è che questo tipo di consapevolezza possa diffondersi anche alle altre Amministrazioni Pubbliche ed in particolare agli Istituti del nostro Ministero.”