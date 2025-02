Torna “Rosso Vita”, la maratona artistico-musicale per diffondere la cultura della donazione del sangue e del midollo osseo

Domenica 16 febbraio la piazzetta antistante il Centro trasfusionale dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza ospiterà la sesta edizione di “Rosso Vita“, la giornata di promozione per la donazione del sangue e del midollo osseo, promossa dalla APDEM Onlus (Paolo De Benedittis ed Ercole Martirano Onlus) con la direzione artistica di Rosa Martirano (M-Art ) e con la collaborazione dell’Azienda Ospedaliera dell’Annunziata di Cosenza ed il patrocinio del Comune di Cosenza. Una vera e propria maratona artistico-musicale, senza scopo di lucro, che andrà avanti dalle 9,30 del mattino fino alle 15,30, con interventi musicali di numerosi artisti, ma anche testimonianze e interventi di sportivi, donatori, associazioni culturali, di volontariato e club service. Saranno diversi i testimonial che richiameranno l’attenzione su una problematica di stretta attualità e di grande importanza.

La maratona di domenica 16 febbraio è, come ogni anno, dedicata a Giorgio Cittadino, marito di Rosa Martirano, affetto da mieloma multiplo, prematuramente scomparso nel giorno del suo compleanno, il 12 luglio del 2019. Attorno a “Rosso Vita” si è sviluppata una coralità quanto mai diffusa che ha coinvolto buona parte del mondo dell’associazionismo cosentino, una vera gara di generosità, a favore della cultura della donazione, pari a quella che Giorgio Cittadino sapeva dispensare a piene mani.

A supporto della loro nobile causa, le associazioni Apdem ed M-Art, hanno realizzato, nel corso degli anni, dei video promozionali con testimonial di rilievo nazionale come Dario Brunori, Peppe Vessicchio, Amaurys Perez, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, utilizzando lo slogan “Senza te non posso vivere”, legato alla donazione del midollo osseo e del sangue.

In occasione della sesta edizione di “Rosso Vita” il Centro trasfusionale dell’Ospedale dell’Annunziata sarà aperto alle donazioni e per ogni altra informazione. Sarà presente il Prof. Francesco Zinno (Primario dell’ Unità Operativa Complessa-Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza) e tutto il personale medico e infermieristico e non, a testimoniare la giusta causa della donazione del sangue. L’Associazione promotrice (APDEM Onlus) avrà accanto ben 45 importanti associazioni cittadine, provinciali e regionali, a supporto della divulgazione del messaggio promozionale sull’importanza del dono. Saranno presenti diversi sacerdoti che benediranno i donatori e la maratona stessa, col pensiero rivolto a chi è in attesa di una donazione per tornare a vivere una vita normale.

La giornata, condotta da Rosa Martirano e Francesca Pecora, sarà ricca di musica grazie ai numerosi artisti che hanno aderito gratuitamente : il Come Shine Gospel Choir di Elisa Brown, Franco Caccuri, Padre Francesco Cassano, Carlo Cimino, Antonio De Rose, Salvatore Garbato, Alessandro Guido, Remo Lamacchia, Vera Macchione, Guido Paciola, Anna Passarelli, Mariarita Pizzonìa, Alessandro Castriota Skanderbeg, i cori Santa Faustina e Parkinsong . Interverranno anche sportivi, attori, medici e donatori a promuovere il messaggio. Non c’è alcuna raccolta fondi e l’ingresso è gratuito.

Le associazioni che hanno aderito sono : Avis, Fidas, Adovos, Admo Calabria, Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco, Ail, Ass. Bambino Microcitemico, Lilt, Eco Onlus, Galatea, Gocce di mamma, Aism, Api, Aidm, Liceo Classico Biomedico Telesio, Liceo Scientico Biomedico Fermi, Ammi, Fondazione il Cuore in una goccia, Ass. Missionari Divina Misericordia, Fidapa di Cosenza e Rende, Inner wheel, Kiwanis ,Ami, Soroptmist, Zonta, Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, Gli altri siamo noi, Ars Enotria, Flautisti calabresi, Ass. Coriolano Martirano, Confluenze, Massimiliano Adamo Onlus, L’arte in corso, Spaccamattuni, 3×21 I Sogni di Saveria, L’Albero dei sorrisi, Nemo ‘s Factory, A.S.D Nemo, Fondazione Attilio e Elena Giuliani, Società Dante Alighieri, At The Place , Blowing on soul , ASD Runners Cosenza.