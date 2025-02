Granata (Valle Crati): “Parte il controllo sugli impianti di trattamento degli inerti, sarà richiesta la revoca dell’autorizzazione per chi non è in regola”

“Con una lettera, nella mia qualità di Presidente del Consorzio Valle Crati, inviata al Resp. dell’ufficio Tecnico del Consorzio Valle Crati, stante i poteri di supervisione ed al fine di sovraintendere alla correttezza delle procedure e dei provvedimenti adottati dall’ente, per assicurare la salvaguardia ambientale ed il puntuale processo depurativo, con la presente sono a richiedervi di voler relazionare circa le procedure e gli eventuali provvedimenti adottati sulle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura e nelle condotte consortile riguardanti gli impianti di trattamento degli inerti. La ripresa dell’attività sul catasto degli scarichi del Consorzio Valle Crati, potrà rappresentare lo strumento centrale per la gestione delle informazioni sugli scarichi e potrà fornire un supporto fondamentale per il rilascio delle autorizzazioni e per tutte le attività di controllo e vigilanza ambientale. E’ severamente vietato lo scarico delle acque di lavorazione, delle acque meteoriche di dilavamento, le acque prima e seconda pioggia nella pubblica fognatura. E’ severamente vietato scaricare in pubblica fognatura le acque trattenute durante un evento meteorico nella vasche di prima pioggia, in quanto possono contenere sostanze pericolose, cancerogene e pericolose per l’ambiente acquatico ai sensi del dlgs 152/2006. Per chi non è in regola sarà richiesta la revoca dell’autorizzazione. o il nulla-osta preventivo negativo al fine del rilascio del permesso di costruire .Sulla lotta all’inquinamento e il catasto degli scarichi non mi fermeranno”. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.