Secondo sfratto della statua di Giacomo Mancini a Cosenza. La Fondazione: “È un arbitrio. Reagiremo con ogni tipo di resistenza”

“Siamo allibiti. Abbiamo ricevuto, via pec mercoledì 5 febbraio, il secondo sfratto in un mese della statua di Giacomo Mancini da parte del sindaco di Cosenza”. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione Giacomo Mancini.

“Lo sfratto – prosegue la nota – non ha alcuna motivazione. È contro la legge nella forma e nella sostanza. E smentisce e contraddice la delibera di giunta e la convenzione sottoscritta tra Comune e Fondazione. Insomma è un arbitrio. Un abuso. Una prepotenza. Una violenza. Per giunta pagata con i soldi dei cittadini”.

“Per parte nostra – conclude la nota della Fondazione – reagiremo con ogni tipo di azione di resistenza a difesa del Leone e della storia di Cosenza”. La vicenda dello “sfratto” della statua, collocata nel 2022 davanti il Comune su iniziativa della stessa Amministrazione comunale, è iniziata il 9 gennaio scorso con un primo avviso da parte del Comune che intende ricollocarla nella piazza intitolata al leader socialista ed ex sindaco di Cosenza per fare posto ad alcune statue per il Museo all’aperto Bilotti.

Il 18 gennaio scorso, davanti alla statua di Mancini, si era svolto un flash mob per chiedere che il monumento resti al suo posto.