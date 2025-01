10eLotto, Calabria: colpo da 100mila euro a Saracena (CS)

La fortuna bacia la Calabria con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, colpo da 100mila euro a Saracena, in provincia di Cosenza, con un 9 “Doppio Oro”. Si tratta della vincita più alta del concorso di sabato 25 gennaio. Da segnalare anche 5mila euro centrati a Settingiano, provincia di Catanzaro, nel concorso di venerdì 24 gennaio. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 281,8 milioni di euro da inizio anno.