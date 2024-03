Tonnellate di rifiuti smaltiti illecitamente in Calabria: tra gli indagati c’è il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio

C’è anche Eugenio Guarascio, noto imprenditore nel settore ambientale e presidente del Cosenza Calcio, tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Vibo Valentia, sul presunto inquinamento ambientale che si sarebbe verificato in diverse realtà della Calabria.

L’indagine, condotta dai carabinieri del Nor di Serra San Bruno insieme al Nipaaf dei carabinieri forestali di Vibo Valentia, avrebbe accertato che tonnellate di prodotto, qualificato come fertilizzante, ma costituito in realtà da rifiuto, sarebbero state smaltite illecitamente su terreni agricoli delle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Reggio Calabria. Al centro dell’attività investigativa il ciclo di trasformazione dei rifiuti effettuato all’interno di un impianto di recupero nel Vibonese.

Tra gli indagati – si apprende da fonti inquirenti – figura anche un dirigente della Regione Calabria, Gianfranco Comito. (AGI)