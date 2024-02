Mormanno (Cs), accordo tra Comune e Infratel per la mappatura della rete idrica e fognaria

Progettare interventi mirati e strategici capaci di recuperare le perdite della condotta idrica, migliorare l’efficienza dei sottoservizi comunali, utilizzare al meglio le tecnologie più avanzate nel settore delle infrastrutture. Perchè un comune che vuole dotarsi di servizi affidabili e sostenibili per l’ente e per i cittadini di Mormanno deve fare ricorso al meglio di ciò che il mercato offre.

E’ da leggersi in questa ottica il progetto avviato dal comune di Mormanno con Infratel, una delle aziende leader nel settore delle infrastrutture. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Paolo Pappaterra, proprio stamane ha incontrato nel palazzo di città l’ingegnere Marco Maria Granata della società romana per l’inizio di una mappatura completa della rete idrica, fognaria e mista del territorio comunale. «Questo sforzo significativo, che da tempo avremmo dovuto intraprendere, si sta realizzando ora grazie alla collaborazione con Infratel e risponde ad un bisogno avvertito da tempo – ha spiegato il primo cittadino, Paolo Pappaterra – proprio per gestire al meglio la manutenzione delle infrastrutture idriche e fognarie che nel passato hanno sofferto della mancanza di informazioni precise».

Le decisioni del passato basate su stime approssimative o sulla memoria storica hanno «compromesso l’efficienza e l’efficacia dei nostri interventi» ha aggiunto il sindaco. L’intervento di Infratel in questo progetto non solo garantirà l’eccellenza tecnica e l’innovazione necessarie per affrontare una sfida di tale portata, ma rappresenta anche «un’opportunità unica per il Comune di Mormanno – ha aggiunto Pappaterra – di beneficiare delle migliori pratiche e delle tecnologie più avanzate nel settore delle infrastrutture».

La conclusione prevista per il lavoro di mappatura è fine Febbraio, consentendo cosi innanzitutto la visione completa e aggiornata della rete dei servizi sottoterra, e soprattutto garantendo, da ora in poi, una gestione e una manutenzione ottimale. Inoltre questo strumento risulterà fondamentale anche per la progettazione di interventi mirati al recupero delle perdite e al miglioramento dell’efficienza dell’intera rete, particolarmente importante considerando l’anzianità dell’infrastruttura.

«La nostra amministrazione ha scelto da tempo di essere sostenibile in tutte le sue forme e questa strategia di mappatura ci consentirà di mettere in concreto un vero punto di svolta per il comune di Mormanno. Poter introdurre un approccio più informato, proattivo e sistematico nella gestione dei servizi idrici e fognari ci consentirà di essere performanti, di combattere gli sprechi in ottica di rispetto anche per l’ambiente, e soprattutto contraddistingue e sintetizza al meglio la nostra dedizione nel garantire servizi affidabili e sostenibili ai cittadini di Mormanno».