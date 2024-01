Resta in carcere per tentato omicidio il 56enne cosentino noto come il “Killer della Riviera dei Cedri”

Resta in carcere Francesco Passalacqua, il 56enne cosentino noto negli anni ’90 come ‘il serial killer della Riviera dei Cedri’, che il 4 gennaio scorso e’ stato fermato dai Carabinieri per aver accoltellato un agricoltore 65enne a Tole’, frazione del Comune di Vergato, nell’Appennino bolognese. Nel convalidare il fermo del 56enne per tentato omicidio, il gip Domenico Truppa ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, richiesta dalla pm Michela Guidi. L’uomo si trovava in liberta’ vigilata dopo essere stato condannato all’ergastolo per tre omicidi commessi in Calabria, in provincia di Cosenza, e da circa un anno era ospite di una comunita’ nel bolognese, a Vedegheto.