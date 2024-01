Incendiata l’auto di un avvocato nel Cosentino: indagano i carabinieri

Intimidazione ad un avvocato, Gabriella Petrone, a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza. Persone non identificate hanno dato fuoco all’automobile del legale, una Citroen C3, provocandone la distruzione. Sull’episodio hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, che, riguardo la matrice, non escludono alcuna ipotesi.

Gabriella Petrone è iscritta al Foro di Castrovillari e si occupa sia di civile che di penale.

Il Presidente, Nicoletta Bauleo, e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Castrovillari, in una nota, hanno espresso “ampia e sentita solidarietà e vicinanza” a Gabriella Petrone. “Nello stigmatizzare e condannare il vile gesto – affermano – auspichiamo che la magistratura, unitamente alle forze dell’ordine, possano in breve tempo assicurare i responsabili alla legge”.