Cariati (Cs), la cittadella fortificata bizantina diventa piazza natalizia

“Nel mese di dicembre, nella cornice delle festività natalizie, la Cittadella Fortificata Bizantina, tra i marcatori identitari della Calabria Straordinaria, aprirà le porte al territorio ed all’intera regione per diventare a tutti gli effetti una delle piazze più originali e divertenti, ricercate e di qualità in cui riscoprire e vivere l’esperienza del nostro patrimonio identitario. Tra vicoli e scalinate, terrazze sullo jonio e scorci sulla Sila Greca, chiesette e cantine diventerà una delle alcove più suggestive della proposta della Sibaritide per trascorrere in relax, divertimento ma anche scoperta dell’artigianato e piaceri enogastronomici”.

È questo l’obiettivo condiviso dall’Amministrazione Comunale di Cariati guidata da Cataldo Minò insieme a GG Produzioni, società alla quale è stato affidato l’incarico di mettere in campo questa nuova e bella esperienza di intrattenimento natalizio identitario e distintivo nel perimetro delle otto torri sullo jonio.

“Per organizzarsi e prepararsi al meglio in vista di questa ambizione condivisa – fa sapere la stessa GG Produzioni – domenica 19 novembre alle ore 10.30 nella sala consiliare di piazza Rocco Trento, nel centro storico, si terrà un incontro conoscitivo ed esplorativo con la direzione artistica della società promotrice dell’evento che coglie, quindi, l’occasione per invitare artigiani, associazioni, cittadini e aziende della città e del territorio a partecipare e contribuire a questo evento turistico-culturale ed esperienziale.

Nel corso della riunione saranno fornite le linee guida necessarie per partecipare all’evento e tutte le modalità per poter prenotare gli spazi nei caratteristici stand in legno che saranno allestiti nella Cittadella e destinati all’esposizione di opere d’arte, prodotti commerciali e culinari a tema natalizio e idee regalo, con un leit motiv obbligatorio: la valorizzazione della nostra identità”.

Le attività d’impresa che desiderano partecipare all’iniziativa potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre sabato 25 novembre.

Non solo esposizione. Il nuovo evento CITTADELLA IN FESTA – Villaggio delle emozioni e dell’identità che animerà la Cittadella Fortificata Bizantina a per tutte le vacanze di Natale porterà con sé anche un ricco e articolato cartellone di spettacoli già in programma ma che potrà essere arricchito dalle esibizioni degli artisti locali che, avendo i requisiti, ne farà richiesta.

I moduli di adesione sono disponibili online: all’indirizzo https://www.ggproduzioni.it/eventi (per gli espositori) e https://www.ggproduzioni.it/area-spettacoli per artisti ed eventi.