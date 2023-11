Corigliano Rossano: la solidarietà della Lega a Marinella Grillo

<<Qualche giorno orsono la Lega ha denunciato pubblicamente la situazione allarmante della provincia di Cosenza a seguito di continui episodi di criminalità organizzata e di una condizione di estrema paura nei cittadini: omicidi, attentati, incendi, ecc. Si è, appunto, chiesto un intervento immediato per dare sostegno alle comunità e dimostrare la presenza dello Stato, con interventi immediati, ma nel frattempo l’ondata di azioni violente hanno continuato a vessare il territorio. Elementi gravi e l’evidenziazione di una crisi di sicurezza che rende le città invivibili e crea paura e tensioni tra i cittadini. Dopo l’attentato ad un giornalista, Luigi Cristaldi, al presidente del Consiglio Comunale, Marinella Grillo, e quello ad un imprenditore del luogo, avvenuti in poche ore, la città si sente stretta in una morsa di intimidazioni inaudite. Appare, pertanto, indispensabile che le Istituzioni si facciano sentire e dimostrino che lo Stato è accanto alle comunità. La Lega non solo è vicino a tutti coloro che subiscono azioni violente e vergognose, ma non può che condannare e sollecitare, appunto, tutti coloro che hanno responsabilità di intervenire prontamente e con provvedimenti incisivi ed efficaci. A Luigi Cristaldi, a Marinella Grillo ed a tutti gli altri che hanno subito gravi attentati la piena solidarietà e vicinanza del partito>>.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno