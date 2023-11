Solidarietà del Sindaco Franz Caruso alla Presidente del consiglio comunale di Corigliano-Rossano, Marinella Grillo, per l’intimidazione subita

“Non si è ancora spenta l’eco dell’attentato incendiario ai danni del giornalista Luigi Cristaldi e un’altra gravissima intimidazione è stata perpetrata nella notte nei confronti della Presidente del consiglio comunale di Corigliano-Rossano, Marinella Grillo. E’ questo un nuovo segnale inquietante che alimenta la preoccupazione già espressa e che fa comprendere che la criminalità organizzata alza il tiro e riprende a minacciare le istituzioni”. Così il Sindaco di Cosenza Franz Caruso che ha, in una dichiarazione, fortemente stigmatizzato l’attentato incendiario posto in essere nei confronti della Presidente della massima assemblea cittadina di Corigliano-Rossano. “Forte è la nostra indignazione – ha aggiunto Franz Caruso. Questo nuovo ignobile gesto che mira a condizionare l’operato di un’autorevole rappresentante delle istituzioni deve essere fermamente condannato ed altrettanto energicamente perseguito. Queste prove muscolari della criminalità organizzata che si concentrano soprattutto in un’area particolarmente esposta, come la Sibaritide – ha detto ancora Franz Caruso nella sua dichiarazione – rappresentano una pericolosa spirale per fronteggiare la quale le istituzioni devono essere messe, da chi ha il potere di farlo, nelle condizioni di contrapporre una rete solidale e che deve irrobustirsi non solo nelle capacità reattive, ma anche con delle iniziative concrete che possano preludere ad una risposta compatta e corale. A Marinella Grillo esprimo i sentimenti delle mia più convinta solidarietà ed eguale vicinanza manifesto al collega Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ed alla comunità civile della nobile città jonica, nel pieno convincimento che sia i rappresentanti delle istituzioni comunali che le forze sane ed operose del territorio sapranno reagire con fermezza senza lasciarsi condizionare da quello che è accaduto”.