Incendio auto Marinella Grillo, Fiorita: “Garantire sicurezza ad amministratori”

“Il grave atto intimidatorio di cui è stata vittima Marinella Grillo, presidente del consiglio comunale di Corigliano-Rossano rappresenta l’ennesimo vile tentativo di condizionare la vita di un rappresentante delle istituzioni democratiche e quella di un’intera comunità civile. Per questo va condannato nella maniera più netta possibile. A Marinella Grillo voglio far giungere la mia piena e incondizionata solidarietà, insieme con quella di tutta la città capoluogo. L’auspicio è che sull’episodio venga fatta al più preso piena luce ma che soprattutto non venga in alcun modo abbassata la guardia sulla necessità di garantire sicurezza agli amministratori pubblici, mentre il fenomeno delle intimidazioni nei loro confronti sembra vivere un pericolosa recrudescenza”. Lo afferma una nota di Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro.