A Mendicino una shortlist per l’Assistenza Specialistica nelle scuole

“Nuovo e importante segno di attenzione rivolto ai ragazzi Speciali delle nostre Scuole“.

Così, in una nota, l’ex Assessore alla Scuola e Pubblica Istruzione del Comune di Mendicino, Irma Bucarelli, dà conto della pubblicazione per manifestazione di interesse di una shortlist per l’Assistenza Specialistica nelle scuole “da tempo programmata nell’ambito delle attività del suo ex assessorato e ora finalmente pubblicata dal Commissario Prefettizio”.

L’ex assessore ricorda in primo luogo che “con l’inizio del nuovo anno scolastico, ripartiranno i servizi di supporto alla Disabilità in ambito didattico. Si tratta di offrire risposte adeguate sul tema dell’inclusione e dell’integrazione dei ragazzi disabili, cercando di fornire agli stessi le migliori professionalità. Da Assessore alla Scuola e Pubblica Istruzione – sottolinea l’esponente politico – avevo avviato e programmato da tempo la richiesta di una Shortlist per l’Assistenza Specialistica nelle Scuole, che è stata adesso finalmente pubblicata“.

Tutti i professionisti del settore potranno fare domanda e supportare l’Ente comunale nell’attuazione del Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica a beneficio dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Mendicino.

“Ho sempre cercato di mettere nel mio operato l’Efficienza, l’Amore e la Cura come motori principali della mia azione amministrativa ed i frutti si vedono anche quando non ci sei, ma hai programmato per il territorio“, conclude Irma Bucarelli.