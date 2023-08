A Corigliano-Rossano arriva il villaggio della salute di Healthon

“Puntare sulla prevenzione è fondamentale, la buona sanità si costruisce non solo migliorando le strutture e i servizi ma garantendo screening e prevenzione ai cittadini”.

Queste le dichiarazioni dell’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative nel presentare la tre giorni di Villaggio della Salute organizzata da Healthon con il patrocinio e il sostegno della Regione Calabria.

“L’evento inizierà nel pomeriggio di venerdì 8 settembre alle ore 17 al Castello di Corigliano con un momento di alta convegnistica sull’importanza della prevenzione, al quale è stato invitato anche il Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto, cui avrò il piacere di prendere parte e che vedrà fra gli intervenuti la Dott.ssa Iole Fantozzi, Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari e la Dott.ssa Rossana Berardi, Presidente di One Healthon Foundation. Successivamente nelle giornate del 9 settembre dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,30 e 10 settembre dalle 10,30 alle 12,30 in Piazza Salotto nell’area urbana dello scalo coriglianese saranno installati diversi stand con specialisti e operatori sanitari che forniranno informazioni e consulenze gratuite sul tema della prevenzione nei settori Dermatologia, Medicina Interna, Nutrizione, Odontoiatria, Oncologia – Genetica Oncologica e Senologia. Le consulenze andranno prenotate tramite la mail info@onehealthone.it indicando nome, cognome e tipo di visita richiesta oppure presentandosi al momento presso la segreteria di Healthon e prenotando il proprio turno.

Si tratta di un evento di grandissima importanza che ho voluto fortemente portare nella nostra città e che fa seguito alle altre iniziative messe in campo per la prevenzione e lo screening gratuito della cittadinanza. La tutela del diritto alla salute passa anche da iniziative come questa che servono a garantire maggiori servizi di prossimità aperti a tutti e a diffondere la cultura della prevenzione”.