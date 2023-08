Notte d’estate nel centro storico di Corigliano tra arte e tradizione

Una notte d’estate da vivere nel centro storico di Corigliano, tra musica, arte, danza, spettacoli, artigianato locale, enogastronomia, intrattenimento per i più piccoli, un’area per lo sport, trekking urbano notturno e, nei saloni del Castello Ducale, il Gran Ballo di fine Ottocento. Per l’undicesima edizione, l’otto agosto, la Notte d’Estate, si presenterà come contenitore e compagno di un cammino che vuole raccontare i luoghi in cui viviamo sotto il segno distintivo della cultura, dell’arte, dell’appartenenza, in un luogo di eccezionale bellezza in un processo sinergico di valorizzazione con l’amministrazione comunale.

Una notte tutta da scoprire in un viaggio diverso, emozionale, un susseguirsi di colori, tradizioni che si accavallano lungo le strade dello scenario naturale e incredibile del centro storico di Corigliano. Ogni vicolo con una sua storia, ciascuno con i suoi personaggi, l’uno dietro l’altro in una sorta di itinerario predestinato. Un viaggio che conduce alla scoperta della nostra comunità, fiera di resistere sul territorio, custodi gelose di una vita a misura d’uomo e di atmosfere antiche ma, non per questo, fuori dal tempo.

I diversi eventi animeranno otto spazi attorno al grande bastione del Castello Ducale a partire dalle ore 20.30

La manifestazione è destinata ad impreziosire la programmazione culturale estiva in corso all’interno del cartellone, di grande successo, del CoRo Summer Fest.

IL PROGRAMMA

– PIAZZA DEL POPOLO è Spazio Danza! Maestri e allieve delle scuole di danza del territorio ci intratterranno con il meglio dei loro spettacoli

– CORSO UMBERTO è Arti e Mestieri: Stand degli artigiani e delle botteghe con un BONUS SPECIALE! Il Vicolo della Fantasia, un tuffo nella magia per grandi e piccini

– SCALILLA è Moda! Sfilata kids primavera estate

– PIAZZA COMPAGNA e area spettacoli: Tip tap, clownerie, bolle di sapone e concerto finale!

– VIA TRICARICO è Sapori e tradizioni: uno stuolo di cuoche ci delizieranno con le tipicità delle ricette stagionali del territorio

– CASTELLO DUCALE: ingresso a tariffa speciale, gran ballo di fine Ottocento, spettacolo per famiglie e bambini, mostra fotografica

– FOSSATO CASTELLO è area Sport e bimbi: campetti minivolley e calcetto, letture animate e teatrino Kamishibai

– GRECÌA, dal municipio alla “Purtella” Vinella Jazz nel dedalo delle viuzze antiche concerti e degustazione vini

TUTTO INTORNO: street band itineranti e gruppi folkloristici. Passeggiata guidata intorno alla Cinta Muraria.