Riaperta la SP1 a San Nicola Arcella (CS): era chiusa da tre anni a causa di una frana. Il Sindaco: “Finalmente lavori completati”

È stata riaperta al traffico la strada provinciale 1, all’altezza di San Nicola Arcella, chiusa dal dicembre del 2020 a causa di una frana. L’Amministrazione provinciale di Cosenza ha ultimato le opere di protezione del tracciato e di messa in sicurezza del costone dal quale, a causa delle forti piogge, si era staccata una vasta porzione di terreno.

Soddisfatto il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo: “Finalmente – ha detto – sono stati completati i lavori per la riapertura della strada provinciale 1. Le difficoltà sono state molte, ma alla fine ci siamo riusciti. Le opere di protezione sono state completate e sono state rimosse le barriere che per precauzione impedivano il passaggio. La segnaletica verticale per il divieto di transito sarà tolta a breve, ma la strada a tutti gli effetti è percorribile da oggi”.

La frana aveva interessato anche alcune abitazioni che era stato necessario sgombrare. Nello scorso mese di febbraio, il sindaco Madeo aveva emesso un’ordinanza con cui aveva intimato ai proprietari degli immobili interessati di effettuare i lavori necessari per evitare che le acque piovane raccolte dai fabbricati finissero sullo smottamento.

Solo dopo questo adempimento, propedeutico alla sicurezza dei lavori, la Provincia di Cosenza ha avviato le opere. La chiusura dell’arteria, in questi quasi tre anni, aveva provocato notevoli disagi anche perché la strada provinciale 1 rappresenta da sempre l’unico percorso alternativo in caso di chiusura della statale 18 a causa delle frequenti raffiche di vento che rendono pericoloso il transito su alcuni viadotti dei mezzi pesanti.