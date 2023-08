Si consolida il contributo del Ministero della Cultura al Comune di Cosenza per la nuova stagione lirica del Teatro Rendano

Cresce e si consolida il contributo riconosciuto al Comune di Cosenza dal Ministero della Cultura, nell’ambito del FUS, per la prossima stagione lirica del Teatro “Rendano”. Lo ha stabilito il decreto della Direzione generale dello spettacolo del Ministero, pubblicato in questi giorni e che ha riconosciuto al Comune di Cosenza, per l’annualità 2023, un finanziamento di poco superiore ai 100 mila euro (lo scorso anno il contributo ammontava a 90 mila euro). Il contributo in questione riguarda la seconda annualità del primo triennio Fus (2022-20024) e si riferisce alle attività liriche ordinarie.

“E’ questo – ha commentato il Sindaco Franz Caruso – un significativo risultato da salutare con soddisfazione, in quanto premia la progettualità con la quale il Teatro Rendano ha ripreso a programmare la stagione lirica dopo anni di fermo. Segno che si è ben operato nella direzione di restituire al nostro pubblico ed alla consolidata tradizione del Rendano con la sua storia ultracentenaria un programma operistico degno di nota che, sia pure a piccoli passi, potrà far tornare il nostro teatro, fiore all’occhiello della città, agli antichi fasti e ad avere da pubblico e critica i meritati apprezzamenti del passato”. Anche quest’anno la stesura del progetto artistico è del maestro Luigi Stillo, esperto nel settore, con all’attivo una lunga collaborazione alle produzioni e agli allestimenti del Rendano, nella sua qualità di Maestro di sala al fianco di direttori e registi prestigiosi. E come accadde lo scorso anno, il Maestro Stillo ha previsto due titoli di grande richiamo che rappresentano autentiche pietre miliari del melodramma: “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini, del quale ricorrerà nel 2024 il 100° anniversario della morte, e “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni. Le due opere andranno in scena al Rendano tra novembre e dicembre prossimi.

Tra le buone notizie contenute nel decreto della direzione generale dello spettacolo pubblicato nei giorni scorsi si registra anche l’assegnazione del contributo alle nuove ICO (le istituzioni concertistico-orchestrali) tra le quali figura l’Orchestra Sinfonica Brutia, destinataria quest’anno di un contributo di oltre 137 mila euro.

“Anche per l’OSB – ha commentato ancora il Sindaco Franz Caruso – si conferma e si consolida il contributo ministeriale. Quella che solo un anno fa sembrava essere una sfida quasi azzardata si è, invece, rivelata, una realtà ormai consolidata. E prova ne è la tournèe estiva dell’OSB, attualmente in corso, in giro per la Calabria e con tappe anche fuori regione”. Il primo cittadino ha, infine, inteso rivolgere un ringraziamento particolare al dirigente del Settore Cultura, Giuseppe Bruno, e alla funzionaria dello stesso settore, Annarita Callari, per aver seguito con attenzione e dedizione tutto l’iter procedurale che ha consentito al Comune e all’Orchestra Sinfonica Brutia di riavere anche per l’annualità 2023 i contributi ministeriali relativi al FUS.